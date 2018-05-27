Geçtiğimiz haftaya eski eşi İbrahim Kutluay ile Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla damga vuran Demet Şener, hafta sonu için İngiltere'ye gitti. Avukatı Aslı Hatemi ile Londra'da kafasını dinleyen 41 yaşındaki eski manken, paylaştığı havalı fotoğraflarla da "Ne olursa olsun keyfim yerinde" mesajı verdi. Şener'in bu karesi de binlerce beğeni aldı.
Londra havası
Etiketler: İbrahim Kutluay , demet akalın , demet şener , Londra , İngiltere
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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