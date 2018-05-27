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havası

Londra havası
Geçtiğimiz haftaya eski eşi İbrahim Kutluay ile Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalarla damga vuran Demet Şener, hafta sonu için İngiltere'ye gitti. Avukatı Aslı Hatemi ile 'da kafasını dinleyen 41 yaşındaki eski manken, paylaştığı havalı fotoğraflarla da "Ne olursa olsun keyfim yerinde" mesajı verdi. Şener'in bu karesi de binlerce beğeni aldı.
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