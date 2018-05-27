Amerikalı ünlü aktör Tom Cruise, geçen ay 12. yaş gününü kutlayan kızı Suri'yi Tomp Gun 2'de oynatmak istediği ortaya çıktı. Top Gun 2'de küçük bir rol vermek istediği Suri'nin önündeki en büyük engel ise annesi Katie Holmes. Çünkü Holmes'un Tom Cruise'la çok büyük sorunlar yaşadığı hatta hiçbir şartta görüşmek istemediği belirtildi. Çekimlerde aynı ortamda bulunmak istemeyen Holmes'ın bu teklife olumlu cevap vermeyeceği belirtildi.
Kate Holmes’tan Cruise’a ret cevabı
Etiketler: Tom Cruise , Katie Holmes
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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