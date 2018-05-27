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Kate Holmes’tan Cruise’a ret cevabı

Kate Holmes’tan Cruise’a ret cevabı
Amerikalı ünlü aktör , geçen ay 12. yaş gününü kutlayan kızı Suri'yi Tomp Gun 2'de oynatmak istediği ortaya çıktı. Top Gun 2'de küçük bir rol vermek istediği Suri'nin önündeki en büyük engel ise annesi . Çünkü Holmes'un Tom Cruise'la çok büyük sorunlar yaşadığı hatta hiçbir şartta görüşmek istemediği belirtildi. Çekimlerde aynı ortamda bulunmak istemeyen Holmes'ın bu teklife olumlu cevap vermeyeceği belirtildi.
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