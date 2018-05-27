;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Londra havası
  2. Düğün Beach

fanatiği

Karadeniz fanatiği
ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' sosyeteyi de etkisi altına aldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, önceki gün diziden bir kareyi paylaştı. Şen paylaşımına "Belki de Karadenizli olduğum için bu diziyi çok sevdim. Favori karakterim de Asiye Abla" notu düşerek başrol oyuncularından Öykü Gürman'a övgüler yağdırdı.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ