ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' sosyeteyi de etkisi altına aldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, önceki gün diziden bir kareyi paylaştı. Şen paylaşımına "Belki de Karadenizli olduğum için bu diziyi çok sevdim. Favori karakterim de Asiye Abla" notu düşerek başrol oyuncularından Öykü Gürman'a övgüler yağdırdı.
Karadeniz fanatiği
Etiketler: Karadeniz , ali şen , Öykü Gürman , sen anlat karadeniz
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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