Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün oynanan Şampiyonlar Ligi final maçından önce Real Madrid kampını ziyaret etti. Futbolcular Karim Benzama ile Modric'le bir araya gelen ve hatıra fotoğrafı çektiren Nusret Gökçe'nin, Kiev'de "restoran aç" teklifini de değerlendirdiği iddia edildi. Gökçe, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Nusret Gökçe, New York'ta açtığı restoranla bir anda kentin ünlülerini ağırlamaya başlamıştı.
Hem ziyaret hem iş
Etiketler: Real Madrid , New York , Ukrayna , Nusret Gökçe
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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