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Hem ziyaret hem iş

Hem ziyaret hem iş
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün oynanan Şampiyonlar Ligi final maçından önce Real Madrid kampını ziyaret etti. Futbolcular Karim Benzama ile Modric'le bir araya gelen ve hatıra fotoğrafı çektiren Nusret Gökçe'nin, Kiev'de "restoran aç" teklifini de değerlendirdiği iddia edildi. Gökçe, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. , 'ta açtığı restoranla bir anda kentin ünlülerini ağırlamaya başlamıştı.
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