Kalp ve Damar Cerrahı İlknur Akdemir, müziği Sinan Ceceli'ye, sözü de Ceceli'yle kendisine ait 'Zehir Zaman' adlı single çalışmasıyla sanat dünyasına adım attı. Akdemir'in bu radikal kararında ise ilham aldığı Mustafa ve Sinan Ceceli ile tanışması etkili…
Ceceli ilham verdi
Etiketler: zehir , sinan ceceli
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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