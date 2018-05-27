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Ceceli ilham verdi

Ceceli ilham verdi
Kalp ve Damar Cerrahı İlknur Akdemir, müziği 'ye, sözü de Ceceli'yle kendisine ait 'Zehir Zaman' adlı single çalışmasıyla sanat dünyasına adım attı. Akdemir'in bu radikal kararında ise ilham aldığı Mustafa ve Sinan Ceceli ile tanışması etkili…
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