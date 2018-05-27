Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe Awards) ilk ve tek Türk jüri üyesi Barbaros Tapan, Türkiye'nin artık Hollywood'da da oyu olduğuna söyledi. "40 Yaş Altı En Etkin 40 Genç" töreninde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 43 yaşındaki Tapan, Hollywood'daki yabancı gazeteciler tarafından 1943'te kurulan HFPA'nın faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını söyledi. HFPA'nın halihazırdaki 93 üyesi arasında tek Türk olan Tapan, "Çok mutluyum" dedi.
Altın Küre’deki Türk’ün mutluluğu
Etiketler: altın küre , Türkiye , HFPA
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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