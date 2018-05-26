Tarkan turp gibi

Baba olmak için gün sayan Tarkan, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir klinik çıkışı objektiflere takıldı. Klinikte yaklaşık iki saat kalan Megastar, çıkışta gazetecilerin "Geçmiş olsun" demesi üzerine, "Bir şeyim yok ki. Turp gibiyim. Sadece check-up yaptırdım. Gayet iyiyim" diyerek hayranlarını sevindirdi.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
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