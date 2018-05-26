Profesyonel evlilik

Magazin dünyasında yürümeyen evliliklerin sayısının fazlalığı, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in gözünü korkuttu. 2017'de dünyaevine giren çift; yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı. Hollywood dünyasının ünlü çiftlerinin izinden giden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı.
KARAR EVCEN'DEN ÇIKTI...
Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği sorunlara karşı şimdiden önlem almaya başladı. Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bu kararında güzel oyuncunun etkisi büyük. Hemen hemen herkesin psikoloğa gittiği Almanya'da doğup büyüyen 31 yaşındaki Fahriye Evcen, bu konuda Burak Özçivit'i ikna eden isim olmuş...
Doğan SAVAŞ/ÖZEL
KARAR EVCEN'DEN ÇIKTI...
Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği sorunlara karşı şimdiden önlem almaya başladı. Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bu kararında güzel oyuncunun etkisi büyük. Hemen hemen herkesin psikoloğa gittiği Almanya'da doğup büyüyen 31 yaşındaki Fahriye Evcen, bu konuda Burak Özçivit'i ikna eden isim olmuş...
Doğan SAVAŞ/ÖZEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.