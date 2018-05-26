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Profesyonel evlilik

Ünlülerin biten evliliklerini görüp korkan ile , çareyi profesyonel destek almakta buldu. Gözde çift, Hollywood’daki birçok yıldız gibi düzenli olarak psikoloğa gitmeye başladı

Profesyonel evlilik
Magazin dünyasında yürümeyen evliliklerin sayısının fazlalığı, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in gözünü korkuttu. 2017'de dünyaevine giren çift; yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı. Hollywood dünyasının ünlü çiftlerinin izinden giden ile , geçtiğimiz haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı.

KARAR EVCEN'DEN ÇIKTI...
Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği sorunlara karşı şimdiden önlem almaya başladı. ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bu kararında güzel oyuncunun etkisi büyük. Hemen hemen herkesin psikoloğa gittiği Almanya'da doğup büyüyen 31 yaşındaki Fahriye Evcen, bu konuda Burak Özçivit'i ikna eden isim olmuş...

Doğan SAVAŞ/ÖZEL
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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