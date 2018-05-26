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canavarı!

Dondurma canavarı!
Popçu Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı adlı mekanda iftar yaptı. , yemek sonrası görüntülendikleri bir dondurmacıda annesinden rol çaldı. Yediği nın çikolatası tüm ağzına bulaşan Hira'nın bu sevimli hali, annesini de güldürdü.



Doğan SAVAŞ
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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