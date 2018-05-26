Dondurma canavarı!

Popçu Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı adlı mekanda iftar yaptı. Hira, yemek sonrası görüntülendikleri bir dondurmacıda annesinden rol çaldı. Yediği dondurmanın çikolatası tüm ağzına bulaşan Hira'nın bu sevimli hali, annesini de güldürdü.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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