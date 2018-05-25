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Yazlık Saadet

Yazlık Saadet
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yaz sezonunu açtı. Önceki gün kırmızı mayosuyla poz veren 34 yaşındaki oyuncu, mankenlere taş çıkardı. Eşi Pamir Kıraner'le ABD'de yaşayan Aksoy, yaza orada mı yoksa Türkiye'de mi 'merhaba' dediğini ise gizlemeyi tercih etti.

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