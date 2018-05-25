Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yaz sezonunu açtı. Önceki gün kırmızı mayosuyla poz veren 34 yaşındaki oyuncu, mankenlere taş çıkardı. Eşi Pamir Kıraner'le ABD'de yaşayan Aksoy, yaza orada mı yoksa Türkiye'de mi 'merhaba' dediğini ise gizlemeyi tercih etti.
Yazlık Saadet
Etiketler: Saadet Işıl Aksoy , Türkiye
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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