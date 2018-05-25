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Süper espri!

Süper espri!
Ajda Pekkan, ünlü komedyenlere rakip çıktı! Önceki gün Bebek'te görüntülenen Pekkan'ın keyfi yerindeydi. Ünlü sanatçıya "Benim için 'Süperstar' diyorlar. Ancak bir insan ya stardır ya da değil. Süperi olmaz" sözleri hatırlatıldı.
Pekkan, aracına binerken bir muhabirin "Bu konuyu açar mısınız?" demesi üzerine kahkahayı patlatıp "Kapı önünde açamam ki" diye karşılık verdi. 72 yaşındaki sanatçı, ısrarlar üzerine "Ay açayım o zaman" deyip şalını indirdi. Kolunu gösteren sanatçı, esprisiyle şaşırttı.



Pekkan, önceki gün oldukça neşeliydi.

AYDIN HAMZA
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