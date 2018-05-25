Selin Altınmeşe

gün bir haberde eşisoyadının yanlış yazıldığınıgörenhataya kendinehas üslubuyla dikkat çekti. Ünlü şovmen,eşinin adınınşeklindeyazıldığı kupürü şu notla paylaştı:Eşinin soyadıkonusunda hassas olan komedyen,eşinin kızlık soyadı olande evliliğinin ilkyıllarında gazetecileri uyarmıştı.Gökbakar, dün de kızı Ela'nın elinden havuç yerken çektiği videoyu paylaştı.