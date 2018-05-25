Selin Altınmeşe

Önceki gün bir haberde eşi Selin Hanım'ın soyadının yanlış yazıldığını gören Şahan Gökbakar, hataya kendine has üslubuyla dikkat çekti. Ünlü şovmen, eşinin adının 'Selin Demiratar' şeklinde yazıldığı kupürü şu notla paylaştı:
"hanımın soyadı yanlış olmuş. Altınmeşe olacaktı." Eşinin soyadı konusunda hassas olan komedyen, eşinin kızlık soyadı olan 'Ortaçlı'nın kullanılmaması için de evliliğinin ilk yıllarında gazetecileri uyarmıştı.
Gökbakar, dün de kızı Ela'nın elinden havuç yerken çektiği videoyu paylaştı.
"hanımın soyadı yanlış olmuş. Altınmeşe olacaktı." Eşinin soyadı konusunda hassas olan komedyen, eşinin kızlık soyadı olan 'Ortaçlı'nın kullanılmaması için de evliliğinin ilk yıllarında gazetecileri uyarmıştı.
Gökbakar, dün de kızı Ela'nın elinden havuç yerken çektiği videoyu paylaştı.
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