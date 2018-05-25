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Özge’den mini şov

Özge’den mini şov
Manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Kanyon'da objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla Gina Restoran'da buluşan Ulusoy, süper mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Boyu 1 metre 80 santimetre olan güzel manken, kusursuz fiziğini de böylece yine gözler önüne serdi.

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