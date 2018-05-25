;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Selin Altınmeşe
  2. Hedef tahtası

özlemi

Karadeniz özlemi
Geçtiğimiz hafta kendi gibi oyuncu aşkı Kenan Acar'la tatile çıkan Serenay Aktaş'ın aklı 'de kaldı. Aktaş, Artvin Karagöl'de kanoyla gezinti yaparken çekilen kareleri dün instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, "Özlendi Karadeniz" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ