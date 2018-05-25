Geçtiğimiz hafta kendi gibi oyuncu aşkı Kenan Acar'la tatile çıkan Serenay Aktaş'ın aklı Karadeniz'de kaldı. Aktaş, Artvin Karagöl'de kanoyla gezinti yaparken çekilen kareleri dün instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, "Özlendi Karadeniz" dedi.
Karadeniz özlemi
Etiketler: Artvin , Karadeniz , Serenay Aktaş
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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