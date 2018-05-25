Gözler konuştu

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün paylaştığı fotoğrafıyla genç kızları mest etti. 26 yaşındaki oyuncu, kendi gibi masmavi gözleri olan sevimli bir kediyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sarıtaş'ın bu karesi beğeni yağmuruna tutuldu.