Tatlı kapışma

ünlü tasarımcı Emel Yıldırım, önceki gün Pomeranian cinsi köpeğiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. O esnada bir vatandaşın köpeği Yıldırım'ın köpeğinin peşini bırakmadı. İki köpeğin karşılaşmasıyla ortaya komik görüntüler çıktı.
Kahkahalara boğulan Yıldırım, köpekler ayrılmayınca minik Pomeranian'ı kucağına almak zorunda kaldı. Tasarımcı, sevimli köpeğiyle uzaklaşırken vatandaşın köpeği de arkalarından bakakaldı.
Halil ÇİLİRGİR
Kahkahalara boğulan Yıldırım, köpekler ayrılmayınca minik Pomeranian'ı kucağına almak zorunda kaldı. Tasarımcı, sevimli köpeğiyle uzaklaşırken vatandaşın köpeği de arkalarından bakakaldı.
Halil ÇİLİRGİR
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