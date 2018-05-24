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Sportif şıklık

Sportif şıklık
Eski futbolcu ve spor yorumcusu İlhan Mansız, önceki gün sevgilisi Celina ile Vadistanbul 'deydi. Alışveriş turuna çıkan çift, spor şıklıklarıyla dikkat çekti. 42 yaşındaki eski futbolcu, hayranları tarafından da büyük ilgi görüp her biriyle fotoğraf çektirdi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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