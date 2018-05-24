Sportif şıklık

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futbolcu
ve spor
yorumcusu İlhan Mansız,
önceki gün
sevgilisi Celina
ile Vadistanbul AVM
'deydi.
Alışveriş turuna
çıkan çift, spor şıklıklarıyla
dikkat çekti. 42 yaşındaki
eski futbolcu,
hayranları
tarafından
da büyük ilgi
görüp her
biriyle fotoğraf
çektirdi.
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