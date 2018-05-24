Maşa kavgası

DEMET Şener ile Demet Akalın'ın kavgası hortladı… 16 yıllık kavganın fitilini ateşleyen kıvılcım Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ı bombalarken Akalın'a taş atmasıydı. Şener, "İbo'yu evlenmek üzereyken Demet'in elinden aldın" diyen takipçisine "İbrahim'le birlikteyken ilişkileri bitmişti. Demet, mağdur edebiyatı yaptı" karşılığı verdi.
Şener ile Kutluay aşkının ihanet üzerine mi kurulu olduğu sorusu yıllarca konuşuldu.
'EŞYALARI KAPIYA ATTIN'
Ece Erken, dün Söylemezsem Olmaz programında "Yıllar önce İbrahim'in evine gittiğimizde Demet'in eşyaları kapı önüne atıldı" dedi. Programa bağlanan Şener de "Eşyaları atmadım. Sen birilerinin maşasısın" diye Erken'e yüklendi. Akalın'ın eski ev arkadaşı Özlem Selanik de "İbo, Akalın'dan ayrıldıktan sonra Şener'le aşk yaşadı" diyerek tartışmaya nokta koydu.
Şener ile Kutluay aşkının ihanet üzerine mi kurulu olduğu sorusu yıllarca konuşuldu.
'EŞYALARI KAPIYA ATTIN'
Ece Erken, dün Söylemezsem Olmaz programında "Yıllar önce İbrahim'in evine gittiğimizde Demet'in eşyaları kapı önüne atıldı" dedi. Programa bağlanan Şener de "Eşyaları atmadım. Sen birilerinin maşasısın" diye Erken'e yüklendi. Akalın'ın eski ev arkadaşı Özlem Selanik de "İbo, Akalın'dan ayrıldıktan sonra Şener'le aşk yaşadı" diyerek tartışmaya nokta koydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.