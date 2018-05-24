Ligin bitmesiyle Beşiktaşlı Gökhan Töre, oyuncu eşi Esra Bilgiç'le Yunanistan'a gitti. 7 aylık evli çift, önceki gün Komşu'nun gözde adası Mikonos'a gitti. Güzel oyuncu, henüz tatil sezonunun açılmadığı adada huzurlu anlar yaşadı. Bilgiç, eşinin omzuna yatıp Ege'yi seyre daldığı anları da instagram'da böyle paylaştı.
Huzurlu aşk
Etiketler: Yunanistan , Beşiktaşlı Gökhan Töre
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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