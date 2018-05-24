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Hem iş hem romantizm

Hem iş hem romantizm
Bir dargın bir barışık aşıklar Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gün 'daydı. Konser için Antalya'ya giden Yener, sahne öncesi nişanlısıyla bu romantik karesini paylaşıp "Her şey yolunda" mesajı verdi.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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