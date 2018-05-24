Bir dargın bir barışık aşıklar Hande Yener ile nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gün Antalya'daydı. Konser için Antalya'ya giden Yener, sahne öncesi nişanlısıyla bu romantik karesini paylaşıp "Her şey yolunda" mesajı verdi.
Hem iş hem romantizm
Etiketler: hande yener , Antalya
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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