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Süper anne

Süper anne
Eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le kızları Mihran'ı kucağına almak için gün sayan Şükran Ovalı, kendini 'Süper anne' ilan etti. 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, önceki gün üzerinde İngilizce 'Super Mom' yani 'Süper anne' yazan mayoyla Çeşme'de güneşlenip D vitamini depoladı. Bu anı takipçileriyle paylaşan Ovalı'ya "Süper anne olacağına eminiz" mesajı yağdı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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