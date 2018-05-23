Eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le kızları Mihran'ı kucağına almak için gün sayan Şükran Ovalı, kendini 'Süper anne' ilan etti. 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, önceki gün üzerinde İngilizce 'Super Mom' yani 'Süper anne' yazan mayoyla Çeşme'de güneşlenip D vitamini depoladı. Bu anı takipçileriyle paylaşan Ovalı'ya "Süper anne olacağına eminiz" mesajı yağdı.