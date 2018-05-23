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heyecanı

Shakira heyecanı
Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Shakira'nın Türk hayranlarına müjde! organizasyonuyla 11 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak 'nın Vodafone Park'taki konserinin biletleri dün sabah saat 11.00'de satışa sunuldu.
Son albümüyle aynı adı taşıyan 6. dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında 40 bin Türk hayranını coşturacak olan Kolombiyalı starın konserinin biletlerine ilgi şimdiden büyük. Bilet fiyatları; 162-572 lira arasında değişiyor. Şarkıcıyı en önden izlemenin bedeli ise 780 lira…
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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