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Havuz romantizmi

Havuz romantizmi
Beşiktaş'a veda edip 'in Guangzhou takımına transfer olan Dusko Tosic'in gönlü Türkiye'de kaldı. Futbolcu, önceki gün tatil için ailesiyle Antalya'ya gitti. Tosic, şarkıcı eşi Jelena Karlusa ile havuzda romantik anlar yaşadı.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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