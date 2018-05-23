Havuz romantizmi

; 34 / 20 33 / 19 28 / 13 20 / 8 28 / 13 30 / 14 27 / 13 30 / 22 17 / 9 27 / 16 35 / 18 29 / 15 25 / 14 32 / 14 22 / 8 26 / 16 25 / 13 19 / 9 25 / 12 31 / 14 28 / 16 27 / 17 28 / 11 27 / 11 35 / 21 30 / 14 27 / 18 29 / 14 28 / 15 26 / 12 19 / 6 27 / 14 32 / 17 23 / 18 27 / 11 22 / 11 33 / 19 26 / 13 29 / 12 31 / 23 27 / 18 31 / 20 34 / 17 29 / 14 29 / 13 18 / 9 25 / 12 28 / 11 28 / 13 28 / 14 27 / 12 34 / 20 27 / 17 28 / 14 28 / 12 29 / 15 33 / 18 27 / 20 32 / 15 23 / 12 25 / 12 28 / 13 22 / 17 35 / 18 24 / 17 28 / 18 23 / 15 27 / 19 24 / 16 25 / 11 34 / 21 25 / 17 24 / 16 28 / 14 22 / 17 27 / 14 29 / 13 19 / 10 25 / 17 24 / 11 23 / 17 Beşiktaş'a
veda edip Çin
'in
Guangzhou
takımına transfer
olan Dusko Tosic'in gönlü Türkiye'de
kaldı. Futbolcu,
önceki gün tatil
için ailesiyle Antalya'ya
gitti.
Tosic, şarkıcı eşi Jelena Karlusa
ile havuzda
romantik anlar
yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.