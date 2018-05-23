Gülben Ergen'in fanatik Galatasaraylı eski eşi Mustafa Erdoğan, şampiyonluğu önceki gün oğullarıyla kutladı. Eski eşinden olan oğulları Atlas, Ares ve Güney'le piknik yapan Erdoğan, bu anı instagram hesabından paylaştı. Oğullarıyla gurur pozu veren ünlü sanat yönetmeni paylaşımına "Aslanlarla şampiyonluk sonrası pikniği" notu düşmeyi de ihmal etmedi.
Aslanlarla piknik keyfi
Etiketler: Gülben Ergen , Mustafa Erdoğan , piknik
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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