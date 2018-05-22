Yenge aşka geldi

yazarile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlüromantik paylaşım... Victoria's Secret meleği, uyuyan sevgilisiyle çektiği bu kareyi İngilizcenotuyla paylaştı. Yenge'nin binlerce beğeni alan bu karesidedirtti.Lima, şu sıralar Türkiye'de olan aşkının özlemini çekiyor.