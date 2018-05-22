;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Hem göze hem kulağa
  2. Helal sana Kenan

Yenge aşka geldi

Yenge aşka geldi
Türk yazar Metin Hara ile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'dan romantik paylaşım... Victoria's Secret meleği, uyuyan sevgilisiyle çektiği bu kareyi İngilizce "Aşk, her zaman kazanır" notuyla paylaştı. Yenge'nin binlerce beğeni alan bu karesi "Metin, Adriana'yı aşka getirdi" dedirtti.


Lima, şu sıralar Türkiye'de olan aşkının özlemini çekiyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar