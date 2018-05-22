Yenge aşka geldi

Türk yazar Metin Hara ile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'dan romantik paylaşım... Victoria's Secret meleği, uyuyan sevgilisiyle çektiği bu kareyi İngilizce "Aşk, her zaman kazanır" notuyla paylaştı. Yenge'nin binlerce beğeni alan bu karesi "Metin, Adriana'yı aşka getirdi" dedirtti.
Lima, şu sıralar Türkiye'de olan aşkının özlemini çekiyor.
Lima, şu sıralar Türkiye'de olan aşkının özlemini çekiyor.
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