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Uçuran sürpriz

Uçuran sürpriz
DJ Doğukan Manço, 37. yaşını geçtiğimiz gün kardeşi Batıkan Manço'nun sürpriziyle kutladı. Hız tutkusuyla bilinen 'yi kardeşi, drift parkurunda elinde doğum günü pastasıyla ziyaret etti. Ağabeyinin kullandığı drift aracı '46'nın pastasını yaptıran kardeş Manço, sürpriziyle ağabeyini mest etti.
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