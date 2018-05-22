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Tarih tekerrür etti

, ’la aynı kaderi yaşadı. Şener’in iddiasına göre İbo, ’yla spor salonunda tanıştı...

Tarih tekerrür etti
Geçtiğimiz gün düğün fotoğrafını İbrahim Kutluay'ı kırparak paylaşan Demet Şener, hıncını alamadı. Kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını iddia ettiği Kutluay'a sosyal medyada öfke kusan sunucu, "Çocuklarım, beni yıllarca aldattığı kadının çocuğuyla aynı okulda okuyor" itirafı yaptı. ikili için "Spor salonunda tanışmışlar" diyen , "Tarih tekkerrürden ibarettir" dedirtti. 'ın 2005'te evlilik planları yaptığı da Demet Şener'le spor salonunda tanışmıştı.



DEMET, ESKİ EŞİ İBRAHİM KUTLUAY'LA İLGİLİ OLAY İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR
Şener, Sponza ve eski eşiyle ilgili yeni iddialarda bulundu.
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