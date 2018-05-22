Tarih tekerrür etti

Geçtiğimiz gün düğün fotoğrafını İbrahim Kutluay'ı kırparak paylaşan Demet Şener, hıncını alamadı. Kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını iddia ettiği Kutluay'a sosyal medyada öfke kusan sunucu, "Çocuklarım, beni yıllarca aldattığı kadının çocuğuyla aynı okulda okuyor" itirafı yaptı. ikili için "Spor salonunda tanışmışlar" diyen Demet Şener, "Tarih tekkerrürden ibarettir" dedirtti. Demet Akalın'ın 2005'te evlilik planları yaptığı İbrahim Kutluay da Demet Şener'le spor salonunda tanışmıştı.
DEMET, ESKİ EŞİ İBRAHİM KUTLUAY'LA İLGİLİ OLAY İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR
Şener, Sponza ve eski eşiyle ilgili yeni iddialarda bulundu.
DEMET, ESKİ EŞİ İBRAHİM KUTLUAY'LA İLGİLİ OLAY İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR
Şener, Sponza ve eski eşiyle ilgili yeni iddialarda bulundu.
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