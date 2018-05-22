Salıncak keyfi

Kaan Tangöze ile boşandıktan sonra oğullarına hem annelik hem babalık yapan Seçkin Piriler, önceki gün Bebek'teydi. Piriler, parkta oğullarıyla salıncağa binip onlarla adeta çocukluk yıllarına geri döndü.
Dizi ve film görüşmeleri yaptığını söyleyen ünlü model, "Kaan'ın verdiği bir nafaka var, o şekilde kendime yetmeye çalışıyorum" dedi.
AYDIN HAMZA
Dizi ve film görüşmeleri yaptığını söyleyen ünlü model, "Kaan'ın verdiği bir nafaka var, o şekilde kendime yetmeye çalışıyorum" dedi.
AYDIN HAMZA
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