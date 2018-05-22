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Çocuk için hazırlık

Çocuk için hazırlık
2000 ile 2005 yılları arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'le ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Pitt'in Angelina Jolie'den Aniston'ın ise Justin Theroux'ten boşanmak üzere olması, eski aşıkları yeniden bir araya getirdi.
Yeniden başlayan aşk, her ne kadar doğrulanmasa da şimdi de 49 yaşındaki 'ın 'ten çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.
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