Çocuk için hazırlık

2000 ile 2005 yılları arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'le ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Pitt'in Angelina Jolie'den Aniston'ın ise Justin Theroux'ten boşanmak üzere olması, eski aşıkları yeniden bir araya getirdi.
Yeniden başlayan aşk, her ne kadar doğrulanmasa da şimdi de 49 yaşındaki Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'ten çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.
Yeniden başlayan aşk, her ne kadar doğrulanmasa da şimdi de 49 yaşındaki Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'ten çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.