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Baba şefkati

Baba şefkati
Engin Öztürk, yoğun geçen set yüzünden evinde beslediği köpeklerine hasret kaldı. Önceki gün setten eve dönen yakışıklı oyuncu, kendisini kapıda bekleyen köpeğini dakikalarca bağrına basıp böyle özlem giderdi.

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