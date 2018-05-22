Baba şefkati

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yoğun geçen
set yüzünden
evinde beslediği köpeklerine hasret
kaldı. Önceki gün
setten eve dönen
yakışıklı oyuncu, kendisini kapıda bekleyen köpeğini
dakikalarca bağrına
basıp böyle özlem
giderdi.
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