;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Salıncak keyfi
  2. Geri vites!

Ana kucağı

Ana kucağı
Özcan Deniz'in kendisinden 20 yaş küçük eşi Feyza Deniz, geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Kuzey'in yüzünü gösterdi. Feyza Hanım, kucağında uyuyan oğluyla fotoğrafını önceki gün instagram'da paylaştı. 45 yaşındaki sanatçı da bu fotoğrafın altına "Meleklerim benim" diye yazdı.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar