Özcan Deniz'in kendisinden 20 yaş küçük eşi Feyza Deniz, geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Kuzey'in yüzünü gösterdi. Feyza Hanım, kucağında uyuyan oğluyla fotoğrafını önceki gün instagram'da paylaştı. 45 yaşındaki sanatçı da bu fotoğrafın altına "Meleklerim benim" diye yazdı.
Ana kucağı
Etiketler: Özcan Deniz
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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