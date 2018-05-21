Aşkı Buğra Toplusoy uğruna Türkiye'deki kariyerine ara veren Ceyda Ateş'in keyfine diyecek yok… Florida'da yaşayan güzel oyuncuyla işadamı aşkı, önceki gün Marco Adası'nda deniz bisikletiyle gezintiye çıktı. İkili, hem spor yaptı hem de manzaranın keyfini çıkardı.
Sportif keyif
Etiketler: Buğra Toplusoy , Ceyda Ateş , Türkiye
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.