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Sportif keyif

Sportif keyif
Aşkı Buğra Toplusoy uğruna 'deki kariyerine ara veren Ceyda Ateş'in keyfine diyecek yok… Florida'da yaşayan güzel oyuncuyla işadamı aşkı, önceki gün Marco Adası'nda deniz bisikletiyle gezintiye çıktı. İkili, hem spor yaptı hem de manzaranın keyfini çıkardı.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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