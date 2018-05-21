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İMSAKİYE RAMAZAN
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''ntik değil!

Romantik değil!
Geçtiğimiz yıllarda işadamı Hacı Sabancı ile ayrılmadan önce Roma'da ntik anlar yaşayan Özge Ulusoy, artık Çizme'de tek başına kaldı. Önceki gün arkadaşlarıyla İtalya'ya giden ünlü manken, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Roma'da tek başına çekilen karesini paylaşan Ulusoy'un takipçileri "Nerede o eski günler" diye yorum yapmaktan kendini alamadı.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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