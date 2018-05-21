Geçtiğimiz yıllarda işadamı Hacı Sabancı ile ayrılmadan önce Roma'da romantik anlar yaşayan Özge Ulusoy, artık Çizme'de tek başına kaldı. Önceki gün arkadaşlarıyla İtalya'ya giden ünlü manken, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Roma'da tek başına çekilen karesini paylaşan Ulusoy'un takipçileri "Nerede o eski günler" diye yorum yapmaktan kendini alamadı.
'Roma'ntik değil!
Etiketler: hacı sabancı , Özge Ulusoy , İtalya , Roma
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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