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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Anlamlı bakış
  2. 'Ateş'li gece

etkisi

Narcos etkisi
Dünyaca ünlü TV dizisi 'Narcos'un jenerik müziğine Türkçe söz yazdıran Mami Keskin, gecelerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Keskin, İf Performance Hall ve Jolly Joker gibi birçok mekanda hayranlarıyla buluşacak.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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