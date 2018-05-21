Dünyaca ünlü TV dizisi 'Narcos'un jenerik müziğine Türkçe söz yazdıran Mami Keskin, İstanbul gecelerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Keskin, İf Performance Hall ve Jolly Joker gibi birçok mekanda hayranlarıyla buluşacak.
Narcos etkisi
Etiketler: Jolly Joker , İstanbul , Narcos
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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