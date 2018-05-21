Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.