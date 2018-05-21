Popçu Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalyalı hayranlarıyla bir araya geldi. Finike'de konser veren popçu, sahneye Türk bayrağıyla çıktı. Aynı saatlerde İstanbul Sarıyer'de konser veren İrem Derici de bayram coşkusunu hayranlarıyla yaşadı. Derici, sahne öncesi Türk bayrağıyla poz verdi.
Bayraklı coşku
Etiketler: İstanbul Sarıyer , irem derici , İstanbul
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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