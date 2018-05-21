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İMSAKİYE RAMAZAN
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Bayraklı coşku

Bayraklı coşku
Popçu Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalyalı hayranlarıyla bir araya geldi. Finike'de konser veren popçu, sahneye Türk bayrağıyla çıktı. Aynı saatlerde 'de konser veren de bayram coşkusunu hayranlarıyla yaşadı. Derici, sahne öncesi Türk bayrağıyla poz verdi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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