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Aşk elçisi

Bugüne kadar Rus, , Çinli ve Yunan güzellerle birlikte olan , aşk elçiliğine soyundu. Geçtiğimiz gün ’ya giden 27 yaşındaki işadamı, burada isimli Polonyalı bir modelle sabahladı

Aşk elçisi
Ünlü işadamı Hakan Sabancı'nın aşk hayatındaki hızına yetişmek mümkün değil… Güzel model Aslıhan Karalar'la geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açan sosyetik işadamı, bir hafta önce de Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model Metisha Schaefer ile ABD'de yakınlaşmıştı. Türk asıllı Alman modelle yaptığı kaçamak Sabancı'ya pahalıya patladı. Best Model of Turkey 2017 birincisi Karalar, çapkın işadamını instagram'da takipten çıkardı. Ayrılığın ardından 71. Cannes Film Festivali için Fransa'ya geçen Sabancı, burada da boş durmadı.

YABANCI GÜZEL ELE VERDİ!
İşadamı, önceki akşam isimli Polonyalı sarışın bir modelle 'Medusa' adlı mekanda sabaha dek eğlendi. Her zaman olduğu gibi çapkınlık turunda paylaşım yapmaktan kaçınan Sabancı'yı seksi model ele verdi. Vika, işadamıyla eğlencesini instagram'da paylaştı. İşadamını takipçileri de "Bugüne kadar Rus, Fransız, İtalyan, Yunan ve Çinli güzellerle aşk yaşayan Sabancı; ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil ediyor" esprisi yaptı. Bu arada 27 yaşındaki 'nın bugüne kadarki tek uzun süreli ilişkisi ise Aslışah Alkoçlar ile oldu.



Sabancı, Polonyalı modelle Cannes'de sabahın ilk ışıklarına dek samimi şekilde dans etti.



Sabancı'nin bir önceki gözdesi 'dı…



Karalar, Sabancı'nın çapkınlıkları üzerine işadamını instagram'da sildi.
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