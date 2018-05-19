Vah Meryem!

Bir markanın davetlisi olarak bu yıl 71.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne giden Meryem Uzerli, buradan yaptığı her paylaşımla şaşkınlık yaratıyor. Yüzüne ve dudaklarına yaptırdığı dolguyla hayal kırıklığı yaratan 34 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün de kendisi gibi Alman olan top model Heidi Klum'la bu karesini paylaştı.



ELEŞTİRİ YAĞDI

Yanakları ve dudaklarındaki aşırı dolgular yüzünden 44 yaşındaki Klum'dan daha yaşlı görünen Meryem Uzerli'ye takipçilerinden "Nerede bizim tanıdığımız Meryem!", "Meryem'in eski halinden eser kalmamış", "Meryem'in şiş yüzüne bakmaktan masmavi gözlerini göremiyorum" yorumları yağdı.