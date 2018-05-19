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Şimdiden centilmen

Şimdiden centilmen
Ünlü sunucu Ece Erken ve oğlu Eymen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.



Markalar Sokağı'nda bulunan papatyaları toplayarak annesine hediye eden , bu tavrıyla "Şimdiden centilmen" dedirtti. Güzel sunucu ve oğlu, daha sonra eğlence merkezi Funtime'a inerek keyifli dakikalar geçirdi.


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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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