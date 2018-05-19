Ünlü sunucu Ece Erken ve oğlu Eymen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Markalar Sokağı'nda bulunan papatyaları toplayarak annesine hediye eden Eymen, bu tavrıyla "Şimdiden centilmen" dedirtti. Güzel sunucu ve oğlu, daha sonra eğlence merkezi Funtime'a inerek keyifli dakikalar geçirdi.
Markalar Sokağı'nda bulunan papatyaları toplayarak annesine hediye eden Eymen, bu tavrıyla "Şimdiden centilmen" dedirtti. Güzel sunucu ve oğlu, daha sonra eğlence merkezi Funtime'a inerek keyifli dakikalar geçirdi.
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