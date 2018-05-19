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’i oynatacak

Paris’i oynatacak
'da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi , yine yıldızlar geçidine sahne olacak. 10 Haziran'daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Hilton'a bir şarkı ile eşlik edecek.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı etkinlikte sahne alacak olan Musti'nin 'da geniş bir hayran kitlesi var.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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