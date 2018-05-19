Paris’i oynatacak

Antalya'da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, yine yıldızlar geçidine sahne olacak. 10 Haziran'daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton'a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.
Yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı etkinlikte sahne alacak olan Musti'nin Rusya'da geniş bir hayran kitlesi var.
Yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı etkinlikte sahne alacak olan Musti'nin Rusya'da geniş bir hayran kitlesi var.
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