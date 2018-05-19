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Minik gezintide

Minik Maya gezintide
Eski manken Nefise Karatay, önceki gün sevimli kızı Maya ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Annekız alışverişe çıkan Karatay, "Tatil öncesi ufak bir alışveriş yapmaya geldik. Maya Hanım ise her zamanki gibi oyuncakçıdan çıkamadı" dedi. Bu sırada 'nın çantasıyla verdiği poz ise yüzleri gülümsetti.



Aydın HAMZA
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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