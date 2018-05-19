Minik Maya gezintide

Eski manken Nefise Karatay, önceki gün sevimli kızı Maya ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Annekız alışverişe çıkan Karatay, "Tatil öncesi ufak bir alışveriş yapmaya geldik. Maya Hanım ise her zamanki gibi oyuncakçıdan çıkamadı" dedi. Bu sırada Maya'nın çantasıyla verdiği poz ise yüzleri gülümsetti.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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