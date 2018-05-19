Kocaman Aile başlıyor

ATV ekranlarında yayınlanacak ve seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Kocaman Ailem' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yaz aylarına damga vuracak, unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokacak olan dizinin ilk bölümü 31 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de ekranlara gelecek. Yapımcılığını 'Mia Yapım' adına Banu Akdeniz'in üstlendiği 'Kocaman Ailem', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir ve Özge Özder'in yer aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin konusu şöyle: Fabrika sahibi Hulusi, kaza sonucu bir vicdan muhasebesine girişir ve geçmişte kalplerini kırdığını düşündüğü üç kadını bulması için Demir'i görevlendirir...
Başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir ve Özge Özder'in yer aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin konusu şöyle: Fabrika sahibi Hulusi, kaza sonucu bir vicdan muhasebesine girişir ve geçmişte kalplerini kırdığını düşündüğü üç kadını bulması için Demir'i görevlendirir...
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