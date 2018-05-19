Kocaman Aile başlıyor

ekranlarında yayınlanacak ve seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çekendizisinin yayın tarihi belli oldu. Yaz aylarına damga vuracak, unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokacak olan dizinin ilk bölümüekranlara gelecek. Yapımcılığını 'Mia Yapım' adınaüstlendiği, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.yer aldığı, yönetmenliğini iseüstlendiği dizinin konusu şöyle: Fabrika sahibikaza sonucu bir vicdan muhasebesine girişir ve geçmişte kalplerini kırdığını düşündüğü üç kadını bulması içingörevlendirir...