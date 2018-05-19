İrem ikizini buldu

İmza attığı şarkılar kadar sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarıyla da dikkat çeken İrem Derici, yine gülümsetti. 31 yaşındaki popçu, önceki gün bir Amerikan güreşçisinin fotoğrafını paylaşıp altına şöyle not düştü:
"Amerikan güreşçi ikizim varmış, adı Carmella, hiç söylemiyorsunuz." Mustafa Ceceli de bu paylaşıma "Kız sen boğarsın" derken Derici'nin birçok takipçisi de benzerlik karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.
Derici, sosyal medya paylaşımı ile yine güldürmeyi başardı.
"Amerikan güreşçi ikizim varmış, adı Carmella, hiç söylemiyorsunuz." Mustafa Ceceli de bu paylaşıma "Kız sen boğarsın" derken Derici'nin birçok takipçisi de benzerlik karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.
Derici, sosyal medya paylaşımı ile yine güldürmeyi başardı.
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