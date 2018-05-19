Evcen’e hayran kaldı

yanı sıra başarılıoyunculuğuylada dikkat çekenbukez dünyaca ünlü biryönetmeni kendisinehayran bıraktı.yönettiğireklamfilminde yer alanEvcen, dünyaca ünlüyönetmeni büyüledi.güzel oyuncu için şöyle dedi:Bu arada güzeloyuncunun rol aldığı reklamfilmi, önümüzdeki günlerdeyayınlanmaya başlayacak.