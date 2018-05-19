Evcen’e hayran kaldı

Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Fahriye Evcen, bu kez dünyaca ünlü bir yönetmeni kendisine hayran bıraktı. Martin Arnaldo'nun yönettiği L'Oreal Paris Elseve reklam filminde yer alan Evcen, dünyaca ünlü yönetmeni büyüledi. Martin Arnaldo, güzel oyuncu için şöyle dedi:
STARLARI SOLLADI
"Bugüne kadar çalıştığım tüm global starlar içerisinde Fahriye'nin yerinin ne kadar ayrı olduğunu reklam filmi çekiminde tüm ekiple birlikte gördük. Profesyonelliği, çekimdeki enerjisi ve güzelliğiyle beni kendisine yeniden hayran bıraktı." Bu arada güzel oyuncunun rol aldığı reklam filmi, önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak.
(MARTIN ARNALDO)
STARLARI SOLLADI
"Bugüne kadar çalıştığım tüm global starlar içerisinde Fahriye'nin yerinin ne kadar ayrı olduğunu reklam filmi çekiminde tüm ekiple birlikte gördük. Profesyonelliği, çekimdeki enerjisi ve güzelliğiyle beni kendisine yeniden hayran bıraktı." Bu arada güzel oyuncunun rol aldığı reklam filmi, önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacak.
(MARTIN ARNALDO)
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