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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Tuğba Yurt'tan eski aşkına dava

, ve 'den flaş hamle!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan , ve 'den yeni hamle geldi.

HERKES BU SORUNUN YANITINI MERAK EDİYOR! TUTUKLANACAKLAR MI?
, ve 'in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 16:33
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