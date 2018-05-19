HERKES BU SORUNUN YANITINI MERAK EDİYOR! TUTUKLANACAKLAR MI?

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.