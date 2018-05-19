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farkı kapatıyor

Ayşe farkı kapatıyor
Deniz Akkaya, önceki gün kızı Ayşe ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 9 yaşındaki kızıyla alışveriş yapan Akkaya, tarzıyla yine ilgi odağı oldu. Güzel sunucu, tulumu ve son dönemin modası olan çorap ayakkabılarıyla dikkat çekti. Bu arada Ayşe'nin de git gide annesinin boyuna geldiği görüldü.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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