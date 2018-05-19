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Anlayana bravo!

Anlayana bravo!
Beş yıllık evliliklerini 2017'de noktalayan Yeliz Şar ile Tolga Güleç, şaşırtmaya devam ediyor. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayan ve bunu eleştirenlere sert çıkan ikiliden Şar, önceki gün de eşiyle bu fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: "Yanımdan hiç ayrılmadığın, sevgin, özverin için ne desem az… İyi ki…"

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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