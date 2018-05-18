;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Şanslı bebek
  2. Şıkırşıkır Meryem

Deniz kızı Ayça

Deniz kızı Ayça
Sportif oyuncu Ayça Varlıer, rol aldığı dizinin Muğla'daki çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta kendini denize attı. Varlıer, önceki gün Akyaka'da kitesurf yaptı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl başladığı kitesurf'teki hünerlerini gözler önüne serdi. 40 yaşındaki oyuncu, denizde çocuklar gibi şendi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ