Sportif oyuncu Ayça Varlıer, rol aldığı dizinin Muğla'daki çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta kendini denize attı. Varlıer, önceki gün Akyaka'da kitesurf yaptı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl başladığı kitesurf'teki hünerlerini gözler önüne serdi. 40 yaşındaki oyuncu, denizde çocuklar gibi şendi.
Deniz kızı Ayça
Etiketler: Muğla , Ayça Varlıer
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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