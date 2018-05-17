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Şükran desteği

Şükran desteği
Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün 6 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'yla İstinyePark'taydı. Bebekleri için alışveriş yapan ikiliden Erkin'in yürümekte zorlandığı görüldü. Beyazlar içindeki güzel oyuncu ise kuğu gibiydi…
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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