Muradına erdi

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önceki gün Bebek'te
kuaför
çıkışı görüntülendi.
Yeşiller içindeki
şarkıcı, "Yeşil murattır. Muradıma erdim"
diyerek yapımcı Burak Törer'le
yaşadığı aşkta her şeyin yolunda olduğunu
belirtti. Aydın HAMZA
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