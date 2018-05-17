;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Hünkara büyük ilgi
  2. Şükran desteği

Muradına erdi

Muradına erdi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi. Yeşiller içindeki şarkıcı, "Yeşil murattır. Muradıma erdim" diyerek yapımcı Burak Törer'le yaşadığı aşkta her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Aydın HAMZA
Etiketler: ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ